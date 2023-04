Perché Inter, Napoli e Milan anticipano al venerdì? C’è la Champions League! Calendario, programma, orari (Di martedì 4 aprile 2023) Non c’è tempo di accantonare la ventottesima giornata di Serie A che bisogna subito concentrarsi sulla ventinovesima. Turno che coinciderebbe con la Santa Pasqua, ma proprio per permettere ai calciatori di poter festeggiare a dovere, le partite erano state programmate tutte per il sabato, 8 aprile. Ma non si era pensato a un particolare: che non una, non due ma tre squadre italiane potessero andare avanti in Champions League. E infatti, in vista dei quarti di finale di andata che si disputeranno tra l’11 ed il 12 aprile, Inter, Napoli e Milan hanno visto le loro sfide anticipate al venerdì 7 aprile. Sarà la squadra di Simone Inzaghi, proveniente da tre ko in fila, ad aprire le danze alle 17.00, orario alquanto insolito, all’Arechi contro la Salernitana. Subito dopo, ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Non c’è tempo di accantonare la ventottesima giornata di Serie A che bisogna subito concentrarsi sulla ventinovesima. Turno che coinciderebbe con la Santa Pasqua, ma proprio per permettere ai calciatori di poter festeggiare a dovere, le partite erano statete tutte per il sabato, 8 aprile. Ma non si era pensato a un particolare: che non una, non due ma tre squadre italiane potessero andare avanti inLeague. E infatti, in vista dei quarti di finale di andata che si disputeranno tra l’11 ed il 12 aprile,hanno visto le loro sfide anticipate al7 aprile. Sarà la squadra di Simone Inzaghi, proveniente da tre ko in fila, ad aprire le danze alle 17.00,o alquanto insolito, all’Arechi contro la Salernitana. Subito dopo, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : C’è chi è in scadenza, chi in prestito, chi in là con l’età, chi in vendita. L’#Inter è composta da tanti ottimi g… - marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - Zelgadis265 : @Sanfra1407 l'Inter è sempre stato un club da giocatori pronti, al momento forse non potrà più esserlo perchè ovvia… - IvanBiancoNeroJ : @liviozeta929 E se non ricordo male, sempre Medel, al ritorno abbatte Hernanes al limite della nostra area, RUBA pa… - LucaSalarolo : @wazzaCN Arriverà una vittoria netta dell'Inter. A prescindere da chi giocherà arriverà una vittoria di carettere p… -

Coppa Italia, Juve - Inter: dove vederla in tv ...di Coppa Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi, il cui ritorno a San Siro sarà il 26 aprile. "Domani (oggi, ndr) giochiamo contro una squadra che sta attraversando un momento complicato perché ... Juventus - Inter, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici Il pronostico Nei due precedenti stagionali abbiamo assistito a partite povere di gol, in cui l'Inter non è mai riuscita a bucare la difesa bianconera. Ci aspettiamo un copione simile , anche perché ... Inzaghi favorito: non può perdere sempre. Allegri eviti l'errore ciclopico Sono comunque fermamente convinto che l'Inter, sconfitta sabato dalla Fiorentina, almeno un gol alla Juve lo possa fare. Primo, perché, contro i viola, la produzione offensiva è stata rilevante. ... ...di Coppa Italia contro l'di Simone Inzaghi, il cui ritorno a San Siro sarà il 26 aprile. "Domani (oggi, ndr) giochiamo contro una squadra che sta attraversando un momento complicato...Il pronostico Nei due precedenti stagionali abbiamo assistito a partite povere di gol, in cui l'non è mai riuscita a bucare la difesa bianconera. Ci aspettiamo un copione simile , anche...Sono comunque fermamente convinto che l', sconfitta sabato dalla Fiorentina, almeno un gol alla Juve lo possa fare. Primo,, contro i viola, la produzione offensiva è stata rilevante. ... Perché Inter, Napoli e Milan anticipano al venerdì C'è la Champions League! Calendario, programma, orari OA Sport