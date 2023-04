Perché I Soliti Ignoti stasera, 4 aprile 2023, non va in onda? (Di martedì 4 aprile 2023) I Soliti Ignoti si prende una pausa di un giorno. Il game show di Raiuno condotto da Amadeus oggi, martedì 4 aprile 2023, non va infatti in onda. Tutto programmato da tempo: al suo posto, infatti, è previsto lo speciale Laura 30. Nato da un’idea di Laura Pausini, lo speciale racconta come ha festeggiato i 30 anni di carriera organizzando tre special performance il 27 febbraio in sole ventiquattro ore, partendo dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, proseguendo al The Music Station di Madrid fino al Teatro Carcano di Milano. Una “maratona” live di cui Laura 30 mostrerà la genesi di questo progetto ambizioso, una vera e propria “follia” che la Pausini ha voluto realizzare per amore dei suoi fan, che l’hanno seguita con costanza e passione in tutti questi anni. Contenuti inediti sveleranno ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 aprile 2023) Isi prende una pausa di un giorno. Il game show di Raiuno condotto da Amadeus oggi, martedì 4, non va infatti in. Tutto programmato da tempo: al suo posto, infatti, è previsto lo speciale Laura 30. Nato da un’idea di Laura Pausini, lo speciale racconta come ha festeggiato i 30 anni di carriera organizzando tre special performance il 27 febbraio in sole ventiquattro ore, partendo dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, proseguendo al The Music Station di Madrid fino al Teatro Carcano di Milano. Una “maratona” live di cui Laura 30 mostrerà la genesi di questo progetto ambizioso, una vera e propria “follia” che la Pausini ha voluto realizzare per amore dei suoi fan, che l’hanno seguita con costanza e passione in tutti questi anni. Contenuti inediti sveleranno ...

