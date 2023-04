“Perché ha vinto lei”. Bomba al GF Vip, tutto finisce con un enorme colpo di scena (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo più di sei lunghissimi mesi, il GF Vip 7 sembrava ormai un format senza fine. Invece, la tanto attesa Finalissima si è consumata qualche ora fa ed i loro protagonisti adesso staranno sicuramente ancora nel mondo dei sogni, vista la nottata di festeggiamenti. Soprattutto Nikita Pelizon, la vincitrice dell’edizione. Una notte piena di tensione, delusioni e gioie, emozioni, balli. Sicuramente meno entusiasmante per chi, arrivato a vivere lo spiato appartamento di Cinecittà fino all’ultimo giorno, sperava di vincerlo questo GF Vip 7. Disdetta per gli spartani, Nikiters e Donnalisi ce l’hanno messa tutta per far trionfare Nikita Pelizon. GF Vip 7, Perché ha vinto Nikita Pelizon Erano rimasti solamente in sette concorrenti ad abitare nella dimora capitolina, che in questa edizione ha fatto discutere come forse non mai. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo più di sei lunghissimi mesi, il GF Vip 7 sembrava ormai un format senza fine. Invece, la tanto attesa Finalissima si è consumata qualche ora fa ed i loro protagonisti adesso staranno sicuramente ancora nel mondo dei sogni, vista la nottata di festeggiamenti. SopratNikita Pelizon, la vincitrice dell’edizione. Una notte piena di tensione, delusioni e gioie, emozioni, balli. Sicuramente meno entusiasmante per chi, arrivato a vivere lo spiato appartamento di Cinecittà fino all’ultimo giorno, sperava di vincerlo questo GF Vip 7. Disdetta per gli spartani, Nikiters e Donnalisi ce l’hanno messa tutta per far trionfare Nikita Pelizon. GF Vip 7,haNikita Pelizon Erano rimasti solamente in sette concorrenti ad abitare nella dimora capitolina, che in questa edizione ha fatto discutere come forse non mai. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Complimenti all’avversario perché si è adattato meglio alle condizioni di Miami. Adesso si riparte dalla terra, dal… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - ivanscalfarotto : Ministro @g_sangiuliano, il concorso per la capitale della cultura 2025 è già stato vinto da #Orvieto prima di comi… - L29Mandorino : RT @farecaxximiei: @Costanzarossa91 Ma cosa spari che Kricca ha vinto il televoto un mese e mezzo fa grazie al pubblico generalista Sono me… - Oribrilla : lui l’ha aspettata.. credo che non ci sia dimostrazione più bella. E niente ragazzi, noi abbiamo vinto così! Perch… -