Perché bisogna studiare l’economia (Di martedì 4 aprile 2023) I laureati in Italia sono una minoranza della popolazione e, di questi, i laureati in economia sono una minoranza. Di questi, coloro che l’hanno studiata, l’economia, sono una minoranza; e di questi, quelli che l’hanno capita sono una minoranza. D’altro canto, siccome l’economia pervade la vita di tutti, e tutti i giorni, occorre tentare di porre rimedio a questo stato di cose. La vasta opera di Sergio Ricossa si compone naturalmente di pubblicazioni e libri accademici ma anche di una grande produzione saggistica più divulgativa, oltre ad una prolifica presenza giornalistica. Nel 1998 pubblica presso Utet la terza edizione del poderoso Dizionario di Economia, un’opera maestosa, di un calibro affascinante Perché quasi d’altri tempi: difficilmente un singolo autore si cimenterebbe oggi in un lavoro di tale portata. Leggi le ultime ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 aprile 2023) I laureati in Italia sono una minoranza della popolazione e, di questi, i laureati in economia sono una minoranza. Di questi, coloro che l’hanno studiata,, sono una minoranza; e di questi, quelli che l’hanno capita sono una minoranza. D’altro canto, siccomepervade la vita di tutti, e tutti i giorni, occorre tentare di porre rimedio a questo stato di cose. La vasta opera di Sergio Ricossa si compone naturalmente di pubblicazioni e libri accademici ma anche di una grande produzione saggistica più divulgativa, oltre ad una prolifica presenza giornalistica. Nel 1998 pubblica presso Utet la terza edizione del poderoso Dizionario di Economia, un’opera maestosa, di un calibro affascinantequasi d’altri tempi: difficilmente un singolo autore si cimenterebbe oggi in un lavoro di tale portata. Leggi le ultime ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Non bisogna pensare che quelli di prima fossero dei campioni: Goebbels, Himmler & co erano dei ladri di polli. Anch… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - CardRavasi : «Praticate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno» (Matteo 23,… - marie_prestl : RT @aura06_l: @cherfrank Cheryl finalmente vediamo la tua fotografia! ?? complimenti a tuo marito perchè è un bravo fotografo ma bisogna dir… - vilmisa159 : RT @aura06_l: @cherfrank Cheryl finalmente vediamo la tua fotografia! ?? complimenti a tuo marito perchè è un bravo fotografo ma bisogna dir… -