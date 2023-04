Percettori del reddito di cittadinanza curano il verde pubblico a Napoli (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Altri 26 Percettori di reddito di cittadinanza hanno terminato oggi la formazione base sulla Sicurezza sul Lavoro e saranno nei prossimi giorni avviati ai Progetti di Utilità Collettiva sulla manutenzione del verde”: lo rende noto l’assessore al verde e alla Salute Vincenzo Santagada. “Nonostante il numero complessivo dei Percettori ingaggiati sia ad oggi ben al di sotto di quello previsto (150 Percettori impiegati su due progetti che ne prevedono a regime almeno 500) è notevole e visibile il contributo che stanno dando sulle attività di manutenzione del verde”. Sono due i progetti di utilità collettiva nei quali i Percettori vengono coinvolti. Il primo, ‘Supporto alle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Altri 26didihanno terminato oggi la formazione base sulla Sicurezza sul Lavoro e saranno nei prossimi giorni avviati ai Progetti di Utilità Collettiva sulla manutenzione del”: lo rende noto l’assessore ale alla Salute Vincenzo Santagada. “Nonostante il numero complessivo deiingaggiati sia ad oggi ben al di sotto di quello previsto (150impiegati su due progetti che ne prevedono a regime almeno 500) è notevole e visibile il contributo che stanno dando sulle attività di manutenzione del”. Sono due i progetti di utilità collettiva nei quali ivengono coinvolti. Il primo, ‘Supporto alle ...

