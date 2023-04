Pensioni minime, aumento per assegni fino a 600 euro: di quanto e come calcolarlo. E ci sono gli arretrati da gennaio (Di martedì 4 aprile 2023) Pensioni minime. L'aumento dell'assegno, disposto dall'ultima legge di bilancio, è ufficiale. L'Inps ha infatti pubblicato la circolare numero 35 del 3 aprile... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 aprile 2023). L'dell'assegno, disposto dall'ultima legge di bilancio, è ufficiale. L'Inps ha infatti pubblicato la circolare numero 35 del 3 aprile...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rosaria24983746 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Grazie al governo Meloni,da gennaio di quest'anno sono state aumentate le pensioni,… - Cortez1958 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Bugiardi, imbroglioni, impostori. L'ennesima presa per il culo per i poveri pension… - GiorgioAntonel1 : RT @ErmannoKilgore: Pensioni minime, aumento per assegni fino a 600 euro: di quanto e come calcolarli. E ci sono gli arretrati da gennaio S… - TarassFeett : RT @wallstreetita: L’aumento delle pensioni minime è stato annunciato ieri con una circolare dell’Inps: saranno portate a 600 euro. Tutti i… - DildoBaggjns : Le bollette scendono per inerzia visto che i prezzi stanno scendendo in tutta Europa e noi siamo stati gli ultimi a… -