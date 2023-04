Pensione in anticipo nel 2023: come funziona e chi può sfruttare le nuove regole (Di martedì 4 aprile 2023) Ancora novità sulle pensioni anticipate e tanti potranno sfruttarle nel 2023, ma attenzione a limiti e scadenze. Le pensioni anticipate sono un tema caldo e l’INPS opera comunicazioni utili ed importanti. Nel 2023 le vie per andare in Pensione sono la nuova Opzione Donna, APE sociale e Quota 103. Queste misure vengono progressivamente chiarite nei loro aspetti ambigui dai comunicati ufficiali dell’INPS. Le novità sulla Pensione anticipata – ilovetrading.itOgnuna di queste misure consente di andare in Pensione ad una età relativamente giovane e pone requisiti di accesso molto diversi. Il costo imposto da queste misure è quello di un taglio dell‘assegno pensionistico. Con queste misure si può andare in Pensione prima dei 67 anni previsti dalla legge Fornero (che ben presto potrebbero ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 4 aprile 2023) Ancora novità sulle pensioni anticipate e tanti potranno sfruttarle nel, ma attenzione a limiti e scadenze. Le pensioni anticipate sono un tema caldo e l’INPS opera comunicazioni utili ed importanti. Nelle vie per andare insono la nuova Opzione Donna, APE sociale e Quota 103. Queste misure vengono progressivamente chiarite nei loro aspetti ambigui dai comunicati ufficiali dell’INPS. Le novità sullaanticipata – ilovetrading.itOgnuna di queste misure consente di andare inad una età relativamente giovane e pone requisiti di accesso molto diversi. Il costo imposto da queste misure è quello di un taglio dell‘assegno pensionistico. Con queste misure si può andare inprima dei 67 anni previsti dalla legge Fornero (che ben presto potrebbero ...

