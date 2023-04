Pensione, da Quota 103 a Ape sociale: opzioni, vantaggi e svantaggi (Di martedì 4 aprile 2023) Quota 103, opzione donna e Ape sociale: sono tre le opzioni al vaglio di quanti hanno intenzione di uscire anticipatamente dal lavoro. Pensione, da Quota 103 a Ape sociale Serve un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni per accedere a Quota 103, la misura sperimentale messa in campo dall’esecutivo con la Legge di bilancio. E’ possibile ottenre la Pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, in ogni caso, non prima del primo aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il primo agosto 2023. La domanda è disponibile sul sito dell’Inps. Come ricorda Il Messaggero, l’importo massimo mensile della Pensione anticipata ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 aprile 2023)103, opzione donna e Ape: sono tre leal vaglio di quanti hanno intenzione di uscire anticipatamente dal lavoro., da103 a ApeServe un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni per accedere a103, la misura sperimentale messa in campo dall’esecutivo con la Legge di bilancio. E’ possibile ottenre latrascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, in ogni caso, non prima del primo aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il primo agosto 2023. La domanda è disponibile sul sito dell’Inps. Come ricorda Il Messaggero, l’importo massimo mensile dellaanticipata ...

