Pellegrini in campo per i malati: il bel gesto del capitano della Roma (Di martedì 4 aprile 2023) Roma - Pasta di capitano, in campo e fuori per Lorenzo Pellegrini . Tra i leader della Roma di José Mourinho, il centrocampista della Nazionale si è reso protagonista di un bel gesto in favore del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 aprile 2023)- Pasta di, ine fuori per Lorenzo. Tra i leaderdi José Mourinho, il centrocampistaNazionale si è reso protagonista di un belin favore del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Pellegrini in campo per i malati: il bel gesto del capitano della #Roma: Dal centrocampista dei giallorossi e dell… - Karsdorpismo2 : @ExiledRomanista @angy52 No vabbè, sto.sito lavora di fantasia. Pellegrini ieri peggiore in campo per forza. Non è… - mfbonsa : @silviyy71 @asrsupporter Diciamo che dirlo è più facile che farlo sul campo, ovviamente. Ma un giocatore con le qua… - Roberto22547775 : Comunque, della partita di ieri sera non si è sottolineato abbastanza la fascia da Capitano data a #Smalling dopo l… - SaverioTolomeo : @Clauzinho3 @ASefardito Pellegrini chi? Quello che gioca dietro i difensori avversari? Quando lui scende in campo l… -