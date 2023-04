Pedullà: «Non c’è nulla per il post Inzaghi. Su De Zerbi niente» (Di martedì 4 aprile 2023) Alfredo Pedullà chiude su Sportitalia alla possibilità di un esonero di Simone Inzaghi a breve. L’Inter continuerà con il piacentino secondo il giornalista, almeno fino a fine stagione. OPZIONI – Alfredo Pedullà chiude completamente alla possibilità di un cambio in corsa nella panchina dell’Inter: «Sono stati fatti sette nomi ma non c’è nulla. A giugno verranno tirate le somme, è chiaro che le cose vanno vissute alla giornata. Il rendimento in campionato è inaccettabile, su De Zerbi si ragiona su qualcosa che non esiste. Bisognerebbe rispettare un allenatore legato al suo club, il Brighton. Le prossime tre partite saranno delicate, mi preoccupano le dichiarazioni e la forma di una squadra che non reagisce. C’è assuefazione in una situazione che richiede altro». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Alfredochiude su Sportitalia alla possibilità di un esonero di Simonea breve. L’Inter continuerà con il piacentino secondo il giornalista, almeno fino a fine stagione. OPZIONI – Alfredochiude completamente alla possibilità di un cambio in corsa nella panchina dell’Inter: «Sono stati fatti sette nomi ma non c’è. A giugno verranno tirate le somme, è chiaro che le cose vanno vissute alla giornata. Il rendimento in campionato è inaccettabile, su Desi ragiona su qualcosa che non esiste. Bisognerebbe rispettare un allenatore legato al suo club, il Brighton. Le prossime tre partite saranno delicate, mi preoccupano le dichiarazioni e la forma di una squadra che non reagisce. C’è assuefazione in una situazione che richiede altro». Inter-News - Ultime notizie e ...

