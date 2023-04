Pechino mette gli occhi sul Ponte sullo Stretto. Tutti i dettagli (Di martedì 4 aprile 2023) L’azienda statale cinese China Communications Construction Company (Cccc) è “sicuramente molto interessata” alla costruzione del Ponte da 10 miliardi di euro sullo Stretto di Messina. Lo dice Pei Minshan, deputy general manager, ingegnere civile specializzato in ponti, in un’intervista al Sole 24 Ore – la stessa testata che nei giorni scorsi ha pubblicato quattro pagine di inserto Focus China bollate dal Comitato di redazione come pure propaganda con cui il giornale “si è prestato a battere la grancassa per una dittatura”. LE TEMPISTICHE PER IL Ponte “Entro il 31 luglio 2024, da cronoprogramma, ho intenzione di far approvare il progetto esecutivo e di partire con i lavori entro l’estate 2024”, ha annunciato nel scorse settimane Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro della Infrastrutture e dei ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) L’azienda statale cinese China Communications Construction Company (Cccc) è “sicuramente molto interessata” alla costruzione delda 10 miliardi di eurodi Messina. Lo dice Pei Minshan, deputy general manager, ingegnere civile specializzato in ponti, in un’intervista al Sole 24 Ore – la stessa testata che nei giorni scorsi ha pubblicato quattro pagine di inserto Focus China bollate dal Comitato di redazione come pure propaganda con cui il giornale “si è prestato a battere la grancassa per una dittatura”. LE TEMPISTICHE PER IL“Entro il 31 luglio 2024, da cronoprogramma, ho intenzione di far approvare il progetto esecutivo e di partire con i lavori entro l’estate 2024”, ha annunciato nel scorse settimane Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro della Infrastrutture e dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan22483363 : @RobertoAvventu2 Pechino mette in guardia Macron dai suoi francesi ... ghigliottina sempre più vicina - GiusyGiusy673 : @bosegre @VALE70942077 Una donna che offende sul fisico , che ti mette in imbarazzo dicendo che hai delle imperfezi… - mario0549 : RT @Gianl1974: ???? Macron mette in guardia Pechino dal sostenere la Russia - AFP Il presidente francese Emmanuel Macron durante il suo viag… - Gianl1974 : ???? Macron mette in guardia Pechino dal sostenere la Russia - AFP Il presidente francese Emmanuel Macron durante il… - soleilcolpevole : @spaccafurnara @gicarestik2 State letteralmente mettendo in giro da 24 ore un video di Nikita a Pechino Express e l… -