**Pd: si lavora a segreteria, ancora nodi da sciogliere** (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Difficile domani, possibile giovedì. O, azzardano i più pessimisti, dopo Pasqua. Questo il timing per la segreteria Pd, secondo quanto riferito da diversi parlamentari dem. Giovedì, comunque, sembra il giorno buono secondo i più. I lavori sono in corso, anche tra gli 'sherpa' di maggioranza e minoranza Pd, in primis Francesco Boccia e Davide Baruffi. Ma ci sarebbero ancora "alcuni nodi da sciogliere". Tra questi le deleghe alla minoranza. Alessandro Alfieri, già Base Riformista, era dato in pole per la delega agli Esteri ma Elly Schlein preferirebbe per quel ruolo Peppe Provenzano. E questa non sarebbe l'unica questione aperta, a sentire esponenti di entrambi i 'fronti'. Anche per questo, si spiega tra i parlamentari Pd, si attende un confronto tra la segretaria e Stefano Bonaccini per arrivare ad un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Difficile domani, possibile giovedì. O, azzardano i più pessimisti, dopo Pasqua. Questo il timing per laPd, secondo quanto riferito da diversi parlamentari dem. Giovedì, comunque, sembra il giorno buono secondo i più. I lavori sono in corso, anche tra gli 'sherpa' di maggioranza e minoranza Pd, in primis Francesco Boccia e Davide Baruffi. Ma ci sarebbero"alcunida sciogliere". Tra questi le deleghe alla minoranza. Alessandro Alfieri, già Base Riformista, era dato in pole per la delega agli Esteri ma Elly Schlein preferirebbe per quel ruolo Peppe Provenzano. E questa non sarebbe l'unica questione aperta, a sentire esponenti di entrambi i 'fronti'. Anche per questo, si spiega tra i parlamentari Pd, si attende un confronto tra la segretaria e Stefano Bonaccini per arrivare ad un ...

