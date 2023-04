Pd: Serracchiani, 'per vincere alleanza con M5S e Terzo polo' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 pr. (Adnkronos) - "Il centrosinistra ha un Pd che non può essere sufficiente ad un campo largo del centrosinistra. E quindi dobbiamo cercare di fare alleanze. Alle amministrative le faremo con le civiche, come sempre abbiamo fatto. Speriamo di riuscire a farlo con il M5S e, aggiungo, anche con il Terzo polo. Credo che si debbano tentare tutte le alleanze se si vuol vincere. È chiaro che da soli non si può vincere”. Lo ha affermato Debora Serracchiani, deputata parlamentare del Partito democratico, ai microfoni di Agorà su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 pr. (Adnkronos) - "Il centrosinistra ha un Pd che non può essere sufficiente ad un campo largo del centrosinistra. E quindi dobbiamo cercare di fare alleanze. Alle amministrative le faremo con le civiche, come sempre abbiamo fatto. Speriamo di riuscire a farlo con il M5S e, aggiungo, anche con il. Credo che si debbano tentare tutte le alleanze se si vuol. È chiaro che da soli non si può”. Lo ha affermato Debora, deputata parlamentare del Partito democratico, ai microfoni di Agorà su Raitre.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaVenanzoni : Il PD non ha fatto altro per settimane che scrivere e dichiarare che il matrimonio tra Meloni e Paese era finito.… - serracchiani : Il Governo Meloni è in carica da 6 mesi, non 6 giorni e giocare allo scaricabarile per coprire i propri errori e in… - sbonaccini : Un grande augurio di buon lavoro a Chiara Braga e Francesco Boccia, eletti capogruppo Pd alla Camera ed al Senato.… - Vespgian : @lageloni @alessan5141 Il problema che per il centro sx c'era una tale Serracchiani - effecibi : @serracchiani Non avete fatto un cazzo per 10 anni, almeno la decenza di tacere. -