Pd | la compagna della Schlein contro le foto rubate | ' io travolta ingiustamente'

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr (Adnkronos) - "Comunicare a mezzo stampa l'intimita? affettiva di una persona e? un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata, ma per fortuna non annichilita, perche? ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta". Lo scrive su Instagram Paola Belloni, ladi Elly, a proposito dellecoppia e pubblicate sul settimanale 'Diva e donna'. "In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una leggel'omolesbobitransfobia. Siamo un Paese dove migliaia di "Spatriati", per dirla con Desiati, vivono o lasciano le proprie province pieni di graffi e di ...

