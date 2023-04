PD contro Milan e Sala: «No La Maura, si torni al progetto San Siro» (Di martedì 4 aprile 2023) Non accenna a placarsi l’opposizione alla costruzione del nuovo stadio del Milan in zona La Maura. A ribadirlo l’incontro tra i consiglieri del Partito Democratico presenti in Consiglio comunale di Milano e la segretaria metropolitana Silvia Roggiani. A riportarlo l’edizione Milanese de La Repubblica. «La nostra volontà è quella di riportare le squadre sull’area dell’attuale L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023) Non accenna a placarsi l’opposizione alla costruzione del nuovo stadio delin zona La. A ribadirlo l’intra i consiglieri del Partito Democratico presenti in Consiglio comunale dio e la segretaria metropolitana Silvia Roggiani. A riportarlo l’edizioneese de La Repubblica. «La nostra volontà è quella di riportare le squadre sull’area dell’attuale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

