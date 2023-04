Pd Campania, la guerra con De Luca sul terzo mandato e il ruolo dei figli del governatore: gli scenari dopo il commissariamento (Di martedì 4 aprile 2023) Ed ora che Elly Schlein ha commissariato il Pd della Campania in chiave anti Vincenzo De Luca, al grido “basta coi cacicchi e i signori delle tessere”, che succede? “Se la chiave è questa, non succederà niente – ragiona ad alta voce un militante dem napoletano di lungo corso – De Luca, se lo statuto glielo consentirà, tra tre anni si candiderà comunque per il terzo mandato: con le sue liste civiche, la sua cozzaglia di transfughi e trasformisti, con o senza il Pd”. Del resto, le recenti battute di De Luca portano in quella direzione, basta tornare indietro a fine gennaio: “Nessun tetto ai mandati: o mettiamo tetti a tutti quanti, sarebbe demenziale ma coerente, oppure non si capisce il tetto. Io, se la salute me lo consente, mi candiderò in eterno…”. Sul punto, il neo commissario del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Ed ora che Elly Schlein ha commissariato il Pd dellain chiave anti Vincenzo De, al grido “basta coi cacicchi e i signori delle tessere”, che succede? “Se la chiave è questa, non succederà niente – ragiona ad alta voce un militante dem napoletano di lungo corso – De, se lo statuto glielo consentirà, tra tre anni si candiderà comunque per il: con le sue liste civiche, la sua cozzaglia di transfughi e trasformisti, con o senza il Pd”. Del resto, le recenti battute di Deportano in quella direzione, basta tornare indietro a fine gennaio: “Nessun tetto ai mandati: o mettiamo tetti a tutti quanti, sarebbe demenziale ma coerente, oppure non si capisce il tetto. Io, se la salute me lo consente, mi candiderò in eterno…”. Sul punto, il neo commissario del ...

