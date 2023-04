Pd allo sbando, non ha imparato ancora la lezione. E Chiara Braga farnetica sul “campo largo” (Di martedì 4 aprile 2023) Nel Pd sembrano una più rintronata dell’altra. Ci si mette anche Chiara Braga, la neo promossa da Elly Schlein a presiedere il gruppo della Camera, a sparare analisi lunari sulla fragorosa sconfitta in Friuli. La segretaria e la Serracchiani hanno dato la colpa al “vento di destra”. E sembra proprio che questo vento per loro così infausto abbia provocato sfasamento e sfinimento. Perché continuare a proporre l’alleanza con il M5S e il Terzo Polo, che sono quasi scomparsi in quest’ultima tornata elettorale, è un suicidio tattico annunciato. Al primo test elettorale, la sinistra guidata da Elly Schlein e alleata con il M5s si è andata a schiantare in modo rovinoso. E il Terzo Polo, poi, non ci pensa minimamente ad allearsi con i grillini. Eppure Chiara Braga, fedelissima della Schlein e da poco eletta capogruppo del Pd ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Nel Pd sembrano una più rintronata dell’altra. Ci si mette anche, la neo promossa da Elly Schlein a presiedere il gruppo della Camera, a sparare analisi lunari sulla fragorosa sconfitta in Friuli. La segretaria e la Serracchiani hanno dato la colpa al “vento di destra”. E sembra proprio che questo vento per loro così infausto abbia provocato sfasamento e sfinimento. Perché continuare a proporre l’alleanza con il M5S e il Terzo Polo, che sono quasi scomparsi in quest’ultima tornata elettorale, è un suicidio tattico annunciato. Al primo test elettorale, la sinistra guidata da Elly Schlein e alleata con il M5s si è andata a schiantare in modo rovinoso. E il Terzo Polo, poi, non ci pensa minimamente ad allearsi con i grillini. Eppure, fedelissima della Schlein e da poco eletta capogruppo del Pd ...

