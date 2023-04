Pattinaggio artistico | World Team Trophy 2023 | i convocati dell’Italia Debutto per Anna Pezzetta

(Di martedì 4 aprile 2023) Manca sempre meno all’ultimo evento della stagione 2022-didi figura. Si svolgerà infatti dal 13 al 16 aprile il, competizione a squadre a cadenza biennale in scena in Giappone, quest’anno nella Capitale Tokyo. Nelle scorse ore, attraverso la sezione dedicata sul portale dell’ISU, sono stati pubblicati gli elenchi dei seipartecipanti, tra cui spicca anche quello, pronta a conquistare una storica medaglia. Ricordiamo la formula. Ogni squadra potrà schierare sei rappresentanti, quattro provenienti dalle specialità individuali (due maschi e due femminile) una dalle coppie d’e una dalle danza. Di fatto isono praticamente gli stessi che hanno già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : EMOZIONI INDESCRIVIBILI ?? ?? Quelle che ci hanno regalato sul ghiaccio dei Mondiali di pattinaggio di figura le cop… - radiolaquila1 : Campionati regionali di pattinaggio artistico 'Primi passi e Giovani Promesse': un Oro e un Bronzo al CPGA AQ - wesud_news : Crotone: Prima gara interna di pattinaggio artistico per le giovanissime atlete della “Freedom to play” - ShoppingAlertIT : TiaoBug Donna Abito da Ballo Balletto Latino Senza Maniche Vestito Danza Classica Moderna Lirica con Orlo Asimmetri… - ShoppingAlertIT : Freebily Paillettes Vestito Pattinaggio Artistico Bambina Leotard Vestito Danza Moderna Jazz Tutu Balletto Dancewea… -

Pescara. Domenica 2 aprile si sono svolti a Pescara presso il palazzetto di via Martiri della Libertà in Pescara Colli, i Campionati Regionali didedicati ai "Primi Passi" e alle "Giovani Promesse".Ai microfoni di Sport2u è intervenuto Nikolaj Memola , giovane pattinatore promessa italiana che ha messo in bacheca una stagione da incorniciare. Il classe 2003 ha ottenuto due podi nel circuito ......e in tutta Italia al via il 5 gennaio 17 Novembre 2021 Ti potrebbe interessare Close Tips on how to Create a Successful Sugar Daddy Profile 27 Novembre 2021 I campioni del...

Pattinaggio artistico: Barbara Luoni ospite a Figure2u. Appuntamento alle 20:20 OA Sport

Una stagione da incorniciare. Sarà estremamente interessante seguire questa sera alle 20:20 la nuova puntata di Figure2u, la rubrica di approfondimento incentrata sul pattinaggio di figura in onda ogn ...Domenica 2 aprile si sono svolti a Pescara presso il palazzetto di via Martiri della Libertà in Pescara Colli, i Campionati Regionali di pattinaggio artistico dedicati ai “Primi Passi” e alle “Giovani ...