Pattinaggio artistico | Barbara Luoni ospite a Figure2u Appuntamento alle 20 | 20

(Di martedì 4 aprile 2023) Una stagione da incorniciare. Sarà estremamente interessante seguire questa sera20:20 la nuova puntata di, la rubrica di approfondimento incentrata suldi figura in onda ogni martedì su Sport2u, la web tv di OA Sport. Ai microfoni di Francesca Cazzaniga ci sarà infattinatrice della coppia dei record Sara Conti-Niccolò Macii. La coach traccerà un bilancio di un’annata sportiva a dir poco eccezionale, dove i suoi pupilli sono riusciti a conquistare un piazzamento sul podio in tutte le competizioni internazionali a cui hanno partecipato: dal terzo posto di Skate Canada al secondo dell’MK John Wilson Trophy passando per il terzo postoFinali Grand Prix, l’oro ai Campionati Italiani e ai Campionati Europei fino ad arrivare ...

Pescara. Domenica 2 aprile si sono svolti a Pescara presso il palazzetto di via Martiri della Libertà in Pescara Colli, i Campionati Regionali di pattinaggio artistico dedicati ai "Primi Passi" e alle "Giovani Promesse".

