Pasqua, parole dal mondo: origini antiche e storia etimologica del termine (Di martedì 4 aprile 2023) Questo nuovo appuntamento della rubrica parole dal mondo è dedicato all’etimologia della parola Pasqua; una storia antica, un significato religioso e una semantica proveniente dalla lingua ebraica. Pasqua, un’etimologia proveniente dall’antichità L’etimologia della parola Pasqua ha origini molto antiche: il termine deriva dall’ebraico Pesach (pascha, in aramaico); letteralmente si rende con passare oltre, passaggio. La Pasqua ebraica chiamata Pesach commemorava la liberazione degli Ebrei dall’Egitto grazie all’intervento di Mosè. Questa festività riuniva due riti: l’immolazione dell’agnello e il pane azzimo. Ma la vera storia sull’etimologia di questa parola, appartiene a un racconto religioso. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Questo nuovo appuntamento della rubricadalè dedicato all’etimologia della parola; unaantica, un significato religioso e una semantica proveniente dalla lingua ebraica., un’etimologia proveniente dall’antichità L’etimologia della parolahamolto: ilderiva dall’ebraico Pesach (pascha, in aramaico); letteralmente si rende con passare oltre, passaggio. Laebraica chiamata Pesach commemorava la liberazione degli Ebrei dall’Egitto grazie all’intervento di Mosè. Questa festività riuniva due riti: l’immolazione dell’agnello e il pane azzimo. Ma la verasull’etimologia di questa parola, appartiene a un racconto religioso. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaBaroni15 : @Pontifex_it Parole Sante tutti portiamo la nostra croce Preghiamo il Signore di essere con noi ???? Amen Buona Pasqua a tutti ?????? - Titty48286633 : @Annamar09456914 @LILITH24595979 Parole bellissime e Vere di questo post spero che i cattivi diventano buono non so… - Titty48286633 : Parole bellissime e Vere di questo post spero che i cattivi diventano buono non solo per la Sante Pasqua ma per sem… - wordsandmore1 : RT @CSDRwriting: Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la rubrica mensile 'Dammi 3 Parole' dedicata alla scrittura e a chi delle #par… - Divino_2 : RT @amaveronags1: #lavocedelrengo Situazione paradossale, imbarazzante e vergognosa, a pochi giorni dalla Pasqua in piazza Bra, accanto a l… -