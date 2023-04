Pasqua e Pasquetta tra pioggia e neve in tutta Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Un fronte artico è in arrivo sull’Italia e porterà un significativo abbassamento delle temperature in gran parte della penisola – Mancano pochi giorni al week end di Pasqua e in molte località d’Italia si registra già il tutto esaurito. I tanti in partenza, ma non solo, si chiedono che cosa ci riserveranno le previsioni meteo dal 7 al 10 di aprile. Purtroppo le prime notizie che giungono dagli esperti di 3B meteo non sono rassicuranti. Un fronte artico è in arrivo sull’Italia, dove già dalla scorsa notte, venti freddi hanno iniziato a far calare la colonnina di mercurio. E la situazione non migliorerà nel corso della settimana. Rovesci, temporali, locali grandinate e addirittura neve caratterizzeranno i giorni a venire, mandando nel dimenticatoio passeggiate primaverili e capatine al mare. Nell’occhio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023) Un fronte artico è in arrivo sull’e porterà un significativo abbassamento delle temperature in gran parte della penisola – Mancano pochi giorni al week end die in molte località d’si registra già il tutto esaurito. I tanti in partenza, ma non solo, si chiedono che cosa ci riserveranno le previsioni meteo dal 7 al 10 di aprile. Purtroppo le prime notizie che giungono dagli esperti di 3B meteo non sono rassicuranti. Un fronte artico è in arrivo sull’, dove già dalla scorsa notte, venti freddi hanno iniziato a far calare la colonnina di mercurio. E la situazione non migliorerà nel corso della settimana. Rovesci, temporali, locali grandinate e addiritturacaratterizzeranno i giorni a venire, mandando nel dimenticatoio passeggiate primaverili e capatine al mare. Nell’occhio ...

