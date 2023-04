Pasqua, come riconoscere uova di cioccolato e colombe di qualità: le indicazioni di Altroconsumo (Di martedì 4 aprile 2023) Mancano ormai pochi giorni alla Pasqua, e le famiglie italiane sono intente ad attrezzarsi per affrontare il lauto banchetto che caratterizza questa festività. Molte saranno le pietanze servite durante il pasto luculliano. Fra queste non potranno certo mancare i tipici dolci della tradizione Pasquale. Ogni regione ha il suo, delizioso e unico. Tuttavia, in nessuna tavola potranno mancare due capisaldi della pasticceria italiana: la colomba Pasquale e l’uovo di cioccolata, rigorosamente munito di sorpresina al suo interno. Alcuni si affideranno al pasticcere di fiducia, ma in molti preferiranno togliersi d’impiccio comprandoli direttamente al supermercato. come riconoscere però un prodotto di qualità da uno mediocre, fra le decine di proposte low-cost e non? In nostro aiuto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Mancano ormai pochi giorni alla, e le famiglie italiane sono intente ad attrezzarsi per affrontare il lauto banchetto che caratterizza questa festività. Molte saranno le pietanze servite durante il pasto luculliano. Fra queste non potranno certo mancare i tipici dolci della tradizionele. Ogni regione ha il suo, delizioso e unico. Tuttavia, in nessuna tavola potranno mancare due capisaldi della pasticceria italiana: la colombale e l’uovo di cioccolata, rigorosamente munito di sorpresina al suo interno. Alcuni si affideranno al pasticcere di fiducia, ma in molti preferiranno togliersi d’impiccio comprandoli direttamente al supermercato.però un prodotto dida uno mediocre, fra le decine di proposte low-cost e non? In nostro aiuto, ...

