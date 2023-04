Pasqua: 1 mln under 18 andrà al mare, Calabria regina di Bandiere verdi 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Pasqua avrà il profumo di salsedine e il colore delle onde per molti italiani, nonostante il meteo lasci intravedere una Settimana santa ancora ostaggio del freddo inverno. "E' prevedibile che più di un milione di under 18 andrà al mare durante le vacanze" in arrivo. "E il numero raggiungerà quota 4 milioni entro la fine di aprile", stima il pediatra Italo Farnetani sulla base delle statistiche disponibili per questi giorni di aprile, numeri prospettati da Federalberghi e confrontati con la serie storica dei dati pre-pandemia. Visti gli spostamenti in programma per molte famiglie, "con una maggior tendenza a restare in Italia, è giusto iniziare a parlare di mare e di spiagge di casa nostra, anche per lasciarsi sempre più alle spalle il trauma dei lockdown anti-Covid, ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) -avrà il profumo di salsedine e il colore delle onde per molti italiani, nonostante il meteo lasci intravedere una Settimana santa ancora ostaggio del freddo inverno. "E' prevedibile che più di un milione di18aldurante le vacanze" in arrivo. "E il numero raggiungerà quota 4 milioni entro la fine di aprile", stima il pediatra Italo Farnetani sulla base delle statistiche disponibili per questi giorni di aprile, numeri prospettati da Federalberghi e confrontati con la serie storica dei dati pre-pandemia. Visti gli spostamenti in programma per molte famiglie, "con una maggior tendenza a restare in Italia, è giusto iniziare a parlare die di spiagge di casa nostra, anche per lasciarsi sempre più alle spalle il trauma dei lockdown anti-Covid, ...

