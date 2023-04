Parigi vieta i monopattini | la via italiana per ora è in mano ai sindaci

(Di martedì 4 aprile 2023) Via ia noleggio dalle strade di: nel referendum del 2 aprile 9 elettori su 10 hanno scelto di mettere al bando le "trottinette". La sindaca Anne Hidalgo ringrazia la cittadinanza per la mobilitazione. "Una bella vittoria della democrazia locale", dice, nonostante i numeri dicano una cosa un po' diversa: hanno partecipato 103mila cittadini su 1,3 milioni di iscritti alle liste elettorali. La sindaca socialista - che pure è una grande sostenitrice di bici e bike-sharing e ha rivoluzionato la capitale con zone trenta, centro inaccessibile alle auto, rimozione dei parcheggi di superficie, ciclabili nuove e più larghe, pedonalizzazioni - conferma che il divieto entrerà in vigore dal primo settembre. Il referendum era consultivo, ma le autoritàne hanno dichiarato che avrebbero seguito la volontà della cittadinanza. ...

, lo ricordiamo, è stato promosso un referendum in merito mentre per quanto riguarda l'Italia, la legislazione è diversa. Intanto c'è da sottolineare come i monopattini siano equiparati alle ...Secondo i risultati del referendum tenutosi domenica, i monopattini e gli scooter elettrici a noleggio saranno vietati a. L'amministrazione comunale ha annunciato che l'89% degli elettori è stato favorevole al divieto di noleggio di questi mezzi, mentre l'11% ha votato per mantenerli disponibili. Tuttavia, solo ...è la prima capitale europea a vietare i monopattini: in città operano tre aziende, che gestiscono 15.000 veicoli e pagano al Comune circa 930.000 euro all'anno. Per gli operatori il bando ...

"prima di Parigi, altre metropoli europee con giunte di sinistra hanno approvato misure restrittive nei confronti della micromobilità elettrica, ma mai in modo così netto. Nei Paesi Bassi è ...Sono circa 800 a Parigi per le tre società di sharing. Dott, Lime e Tier. Inoltre, questi sperano ora in una “rapida ripresa del dialogo con il comune per discutere le prossime tappe”. E precisano che ...