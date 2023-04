Parigi vieta i monopattini elettrici | la voce dei cittadini conta ancora Non come a Milano

(Di martedì 4 aprile 2023) “Pro o contro gli scooter self-service?”. Il quesito della consultazione pubblica era chiaro. E idihanno chiaramente votato a stragrande maggioranza il bando die scootera noleggio. Noveni su dieci li hanno cancellati dal paesaggio cittadino. Anche se la partecipazione è stata modesta —meno di uno su dieci ha partecipato al referendum — l’esito era prevedibile. Questi veicoli non-veicoli sono pericolosi e, nello stesso tempo, resi fastidiosi dall’abuso degli spazi pubblici da parte degli utenti. La maleducazione stradale, per cui l’Italia vanta numerosi primati europei, ha valicato le Alpi in monopattino. Tra le grandi città europee,era stata l’antesignana nell’introdurre e-scooter e...

è stato promosso un referendum in merito mentre per quanto riguarda l'Italia, la legislazione è diversa. Intanto c'è da sottolineare come i monopattini siano equiparati alle ...Secondo i risultati del referendum tenutosi domenica, i monopattini e gli scooter elettrici a noleggio saranno vietati a. L'amministrazione comunale ha annunciato che l'89% degli elettori è stato favorevole al divieto di noleggio di questi mezzi, mentre l'11% ha votato per mantenerli disponibili.

Tramite un referendum. Proprio così. I cittadini sono stati chiamati a votare se vietare i monopattini al cebntro oppure no. E hanno detto di no. Il messaggio è chiaro: Milano non è Parigi. Nella capitale francese, il 6,7 per cento degli elettori si è espresso in un referendum per vietale la circolazione dei monopattini, ottenendone lo stop dal ...