Parchi divertimento, le novità e le aperture della stagione 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Mirabilandia, Gardaland, Leolandia e altri: con l'arrivo della primavera è si avvicinano anche delle migliori attrazioni e degli spettacoli che ogni anno fanno sognare i visitatori di tutte le età Leggi su wired (Di martedì 4 aprile 2023) Mirabilandia, Gardaland, Leolandia e altri: con l'arrivoprimavera è si avvicinano anche delle migliori attrazioni e degli spettacoli che ogni anno fanno sognare i visitatori di tutte le età

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... discoradioIT : Riaprono i parchi di divertimento, anche @gardaland - Discoradio - MonacoTribuneIT : Perfetti per una gita all’aria aperta, in famiglia o tra amici, con l’arrivo delle belle giornate! 1. Antibes Land… - LombRacx : RT @datamagazine_it: #Tecnologia e #sicurezza: la ripresa dei parchi divertimento tra sfide e opportunità - RepubblicaAF : Parchi del divertimento: 20mila assunzioni per l’estate [di Oriana Davini] - zeroventi4 : Parchi divertimento: 20000 assunzioni solo per l'estate e tanti investimenti - -