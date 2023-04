Paragone fan dei fagioli (Di martedì 4 aprile 2023) Sul blog di Gianluigi Paragone, a firma Gabriele Angelini, è apparso un articolo che elogia lo stesso Paragone, con toni a dir poco ridicoli. Si parla, ancora, di alimentazione, farina di grilli e amenità simili. L’occasione è l’intervento di Paragone a Stasera Italia su Rete4 del 28 marzo, e riporta Il Paragone: Un’alimentazione che punta a distruggere il Made in Italy e la dieta mediterranea con farina di grillo, carne sintetica, appunto, e altre oscenità. “Voglio però anche dire a coloro che sposano l’utilizzo e la diffusione delle farine di grillo e le farine d’insetto rispetto al supporto proteico una cosa ben precisa”, esordisce Paragone. E poi sgancia la bomba. Gianluigi Paragone fa una citazione dotta e manda al tappeto tutti i fan della carne sintetica, della farina di ... Leggi su butac (Di martedì 4 aprile 2023) Sul blog di Gianluigi, a firma Gabriele Angelini, è apparso un articolo che elogia lo stesso, con toni a dir poco ridicoli. Si parla, ancora, di alimentazione, farina di grilli e amenità simili. L’occasione è l’intervento dia Stasera Italia su Rete4 del 28 marzo, e riporta Il: Un’alimentazione che punta a distruggere il Made in Italy e la dieta mediterranea con farina di grillo, carne sintetica, appunto, e altre oscenità. “Voglio però anche dire a coloro che sposano l’utilizzo e la diffusione delle farine di grillo e le farine d’insetto rispetto al supporto proteico una cosa ben precisa”, esordisce. E poi sgancia la bomba. Gianluigifa una citazione dotta e manda al tappeto tutti i fan della carne sintetica, della farina di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dario_pestrin : Paragone fan dei fagioli - Marina95813988 : @AlessiaMercata2 Esattamente, ognuno ha il fan che merita!!!! Voi siete ridicoli come la vostra amica!!! Non c è paragone! -

Nonostante i fan di Trump (che oggi è in tribunale) pianificare un'eversione in America non è così facile ... Con Trump incriminato torna alla ribalta il paragone loffio tra lui e Berlusconi Chi è DeSantis, il governatore della Florida che vuole sfidare Trump a destra √ Quando i Red Hot Chili Peppers cacciarono Dave Navarro In un'intervista del 2017 con Eddie Trunk, per spiegarsi, ha fatto un paragone. "Comprendo i motivi per cui i fan dei Chili Peppers non riuscirono a entrare in sintonia con la band quando io ero ... Cultura Film Santamaria: 'Io, Super Mario' Santamaria: 'Io, Super Mario' Si tratta di una storia, un'avventura nuova, anche se ha tantissimi elementi che i fan di Mario ... Deve imparare le regole di nuovi mondi, il paragone è giusto. Ma il film non è la trasposizione di un ... ... Con Trump incriminato torna alla ribalta illoffio tra lui e Berlusconi Chi è DeSantis, il governatore della Florida che vuole sfidare Trump a destraIn un'intervista del 2017 con Eddie Trunk, per spiegarsi, ha fatto un. "Comprendo i motivi per cui idei Chili Peppers non riuscirono a entrare in sintonia con la band quando io ero ...Si tratta di una storia, un'avventura nuova, anche se ha tantissimi elementi che idi Mario ... Deve imparare le regole di nuovi mondi, ilè giusto. Ma il film non è la trasposizione di un ... Paragone fan dei fagioli Butac