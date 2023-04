Papa Giovanni Paolo II e la pedofilia, Varsavia in piazza (Di martedì 4 aprile 2023) In migliaia hanno manifestato a Varsavia per difendere la memoria di Papa Giovanni Paolo II, accusato di aver nascosto reati di pedofilia mentre era arcivescovo di Cracovia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) In migliaia hanno manifestato aper difendere la memoria diII, accusato di aver nascosto reati dimentre era arcivescovo di Cracovia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : A 18 anni dalla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, che ho avuto l'onore di incontrare e conoscere, voglio ricorda… - FratellidItalia : ?? In ricordo di Papa San Giovanni Paolo II, uomo di immensa spiritualità, cultura e protagonista tra i più straordi… - DiocesiAl : ?? 60 anni dell'Enciclica 'Pacem in terris' di papa Giovanni XXIII Duplice appuntamento in @DiocesiAl ?? Martedì 11… - Zito_Domenica : @angeloscola Accogliere Gesù è accogliere la santa Volontà del Padre . Papa Giovanni Paolo II interceda per noi - Blu09765054 : RT @rada_maja: ??La Pace richiede quattro condizioni essenziali: verità , giustizia , amore e libertà .??Papa Giovanni Paolo II https://t.co… -