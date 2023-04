Paolo Bonolis: Verso Il Ritorno Sulla Rai In Prima Serata! (Di martedì 4 aprile 2023) Paolo Bonolis sarebbe in trattativa con la Rai per un contratto che lo vedrebbe protagonista di due trasmissioni, di cui una in Prima serata. Ecco che cosa sappiamo… Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati e noti, e non è mai apparso particolarmente legato ad una rete specifica. Anche se ormai da anni è il volto di Mediaset, più volte ha condotto programmi in Rai, riscuotendo sempre un grande successo. Secondo alcune indiscrezioni, ora Bonolis starebbe per fare il suo Ritorno Sulla tv di Stato, alla conduzione di un programma in Prima serata. Paolo Bonolis: iniziate le trattative per un Ritorno in Rai! Paolo Bonolis è conduttore molto ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 4 aprile 2023)sarebbe in trattativa con la Rai per un contratto che lo vedrebbe protagonista di due trasmissioni, di cui una inserata. Ecco che cosa sappiamo…è uno dei conduttori italiani più amati e noti, e non è mai apparso particolarmente legato ad una rete specifica. Anche se ormai da anni è il volto di Mediaset, più volte ha condotto programmi in Rai, riscuotendo sempre un grande successo. Secondo alcune indiscrezioni, orastarebbe per fare il suotv di Stato, alla conduzione di un programma inserata.: iniziate le trattative per unin Rai!è conduttore molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CastelluccioS : RT @Simone_Nasso_: Quando parla di #Juventus, Paolo #Bonolis è monotono e ripetitivo quasi quanto i suoi programmi... e non è affatto facil… - Betscannerit : Le parole di Paolo #Bonolis alla #GazzettadelloSport ?? Il difficile momento dell’#Inter non può non passare inosse… - solina_paolo : RT @ingobbito: Bonolis: “Il pericolo stasera? L’arbitro”. Ecco, sono questi personaggi spazzatura la causa di tutto il veleno che sta port… - Simone_Nasso_ : Quando parla di #Juventus, Paolo #Bonolis è monotono e ripetitivo quasi quanto i suoi programmi... e non è affatto facile. - amooilcibo_ : paolo bonolis stan account riposa in pace -