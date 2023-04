Paolo Bonolis: «Correa, Dunfries, Lukaku: ecco i problemi dell’Inter» (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo e tifoso dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri Il difficile momento dell’Inter viene analizzato da Paolo Bonolis, grande sostenitore nerazzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport. POST INZAGHI – «In futuro l’importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno camaleontico che cambi schema in base alle necessità. L’importante è la rosa, purtroppo abbiamo diversi giocatori nello stesso ruolo, come Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre Correa potrebbe entrare nel cast di The Others. Dumfries, poi, ha fisico ma non intelligenza tattica da A e Lukaku ha avuto troppi infortuni. Il gioco è prevedibile, scontato, ci manca un trequartista che salti l’uomo come Brahim Diaz».OBIETTIVI A CUI ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di, noto presentatore televisivo e tifoso, sulla stagione dei nerazzurri Il difficile momentoviene analizzato da, grande sostenitore nerazzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport. POST INZAGHI – «In futuro l’importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno camaleontico che cambi schema in base alle necessità. L’importante è la rosa, purtroppo abbiamo diversi giocatori nello stesso ruolo, come Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentrepotrebbe entrare nel cast di The Others. Dumfries, poi, ha fisico ma non intelligenza tattica da A eha avuto troppi infortuni. Il gioco è prevedibile, scontato, ci manca un trequartista che salti l’uomo come Brahim Diaz».OBIETTIVI A CUI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onanapresidente : Ma quanto è milanista Paolo Bonolis - GokuForzaMilan : RT @MilanNewsit: ?? La magia di @Brahim colpisce anche Paolo #Bonolis ?? ??? - MilanNewsit : ?? La magia di @Brahim colpisce anche Paolo #Bonolis ?? ??? - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Un appartamento sul lungotevere Flaminio per isolarsi da tutto e da tutti. Per meditare e lavorare lontano da rumori e s… - casting_provini : Casting a Pescara e Termoli per la selezione di concorrenti maggiorenni per il programma TV Mediaset “CIAO DARWIN”,… -