Paola Belloni | fidanzata di Elly Schlein | contro le foto rubate | «Si chiama outing e io ne sono stata travolta»

(Di martedì 4 aprile 2023) La 28enne, dopo la pubblicazione di alcune immagini al fianco della segretaria del Pd, ha rotto il silenzio con un lungo post social: «Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto. Io ne, ma non annichilita perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Ma se non l'avessi avuta?»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrApocalypse : Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein vs. Diva e Donna: 'Il vostro un atto ingiusto, si chiama outing' - Open_gol : Dopo un lungo e serio post, la 28enne chiude con una battuta rivolta agli autori del servizio di gossip: «Avete reg… - ilmessaggeroit : Schlein, duro sfogo della fidanzata Paola Belloni: «Io vittima di outing, rivelare orientamento sessuale è scelta p… -

"Un atto ingiusto, si chiama outing . Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita". Parole di, la compagna di Elly Schlein . Due settimane dopo la pubblicazione su Diva e Donna , settimanale di gossip del gruppo Cairo, delle foto rubate che la ritraevano accanto alla neo - ......Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico ...sembrerebbe in stand by qualsiasi iniziativa per dare un ruolo alla pur quotata Elisabetta, ...... con il supporto di Olivia Bizzarri, Claudio Ascenzi, Maurizio Mazzetti e Nicooltre che ...Minoia, Beatrice lazzarini, Elisabetta Montagnoli. Edoardo Pazzaglia vince la invito U.18 con ...

La compagna di Elly Schlein contro le loro foto rubate, l'attacco di ... Open

Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, ha rotto il silenzio, rivelando la sua identità con un lungo messaggio via social, dopo che qualche settimana fa un settimanale di gossip aveva pubblicato per ...Ebbene Paola Belloni, dopo due settimane d’attesa, ha rotto il silenzio in cui si era trincerata, confermando sì di essere la fidanzata della segretaria Pd, ma solo dopo aver criticato quella ...