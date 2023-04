Panorama di Anacapri negato ai disabili | diffida alla seggiovia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Ladel monte Solaro ad, unico mezzo per poter ammirare ununico al mondo, non è accessibile alle persone contà. Christian Durso, il giovane anacaprese costretto in sedia a rotelle,ora – insieme all’associazione Luca Coscioni – la società che gestisce l’impianto, affinché rimuova i vari impedimenti e barriere architettoniche. Nella, firmata dall’avvocato Alessandro Gerardi, si ricorda che la– classificata ufficialmente come trasporto pubblico locale – presenta “alcune insormontabili barriere architettoniche. In particolare, a valle la stazione presenta due scale – una esterna e una internastruttura – che ovviamente non possono essere ...