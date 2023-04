Palermo | I bimbi donano il Circ' opificio ai piccoli pazienti del Di Cristina

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023), 4 apr. (Adnkronos) - Una giornata speciale per idel reparto di Neuropsichiatria pediatrica dell'ospedale Dei bambini- Didi. A far visita ai giovanissimioggi il, che con le sue attività di stimolazione psico-sensoriale ha intrattenutoe ragazzini. Prima si scioglie il ghiaccio ed ecco lo staff delall'opera con le presentazione e il primo approccio pedagogico e pratico con i bambini. Quindi via alle attività: sorrisi, esercizi di consapevolezza del corpo, dell'equilibrio, del coordinamento ed ecco anche le mamme e lo stesso personale sanitario in prima linea insieme ai. A volere l'iniziativa sono stati i ...