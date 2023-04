Palazzo occupato da Casapound all’Esquilino | la Procura chiede 11 condanne

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma – Ladi Roma ha chiesto undicia due anni nel processo per l’occupazione abusiva delin via Napoleone III,, nel cuore di Roma, da parte di esponenti e simpatizzanti di. Tra gli imputati, accusati di occupazione abusiva aggravata, ci sono anche Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e il fratello Davide. “Si tratta di un’occupazione di un immobile di proprietà del Demanio e assegnato al Ministero dell’Istruzione e Ricerca che va avanti dal 2003 e che ha il suo fulcro in un movimento politico – ha detto nel corso della requisitoria il pm Eugenio Albamonte che ha sollecitato la condanna di tutti gli imputati e 1500 euro di multa ciascuno – Un’occupazione che non ha le caratteristiche delle finalità abitative e che ha causato fino al 2019 un danno ...

Leggi Anche Roma, danno erariale da 4,5 milioni perda Casapound: otto persone a giudizio Secondo quanto ricostruito in aula dal pubblico ministero l'occupazione in questione ...La Procura di Roma ha chiesto 11 condanne a due anni di reclusione per 11 appartenenti al gruppo di estrema destra CasaPound per occupazione abusiva. I militanti hannonel 2003 unin via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino, e ne hanno fatto il loro quartier generale. Nel 2019 era stato inserito nell' elenco degli immobili da sgomberare , e ...... e non solo parzialmente, così tantoda non riuscire neppure a inseguire le sue stesse ... mentre Zoe, indecisa sul da farsi, non sa come interfacciarsi con le notizie che arrivano dal...

Piano casa a Roma, il Campidoglio vuole comprare anche il palazzo occupato da CasaPound Repubblica Roma

