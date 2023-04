"Paghino i danni". Il ministro pensa a una sanzione per gli ecovandali dei monumenti (Di martedì 4 aprile 2023) Decine di migliaia di euro di danni finora ai monumenti italiani a causa degli ecovandali di Ultima generazione: a Milano la statua è ancora macchiata Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Decine di migliaia di euro difinora aiitaliani a causa deglidi Ultima generazione: a Milano la statua è ancora macchiata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucianoRanier10 : @GiancarloDeRisi Speriamo che questa legge venga fatta rispettare in modo che questi scioperati paghino il danni fatto - KattInForma : SANGIULIANO vs ULTIMA GENERAZIONE/ Paghino i danni, la bellezza non si usa come arma - SilvanaColomb10 : @BaglioniLaura Che paghino, 'sti inqualificabili. Parte in euro sonanti, parte in manodopera per aiutare gli espert… - LaMerlettaia : @TehHarkster @Krampus983 un qualsiasi governo. Non se ne rendono conto? Mah. questo è un gruppo di gente che ha vog… - alessan73135722 : @gisellebardot @FratellidItalia Solo 6 mesi?? Diciamo tre anni e più paghino le spese processuali e i danni che procurano -