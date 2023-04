Pagelle Juve-Inter | TOP E FLOP dopo il primo tempo

(Di martedì 4 aprile 2023) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. TOP: Bremer, Perin, Dimarco: Kostic, Darmian VOTI: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chicco288 : RT @ilbianconerocom: Juve Primavera-Bologna 2-2, le PAGELLE: Mancini gol e assist, Nonge trascina, Mbangula luci e ombre - ilbianconerocom : Juve Primavera-Bologna 2-2, le PAGELLE: Mancini gol e assist, Nonge trascina, Mbangula luci e ombre… - sportli26181512 : Le pagelle degli arbitri: Maresca, dubbi da 5,5. Irrati, quanti errori a Roma: Le pagelle degli arbitri: Maresca, d… - comedian72 : RT @TuttoAvellinoit: Juve Stabia-Avellino 2-1, le pagelle: Auriletto liscia, Di Gaudio si trasforma nella ripresa. Marconi gioca per sé ste… - TuttoAvellinoit : Juve Stabia-Avellino 2-1, le pagelle: Auriletto liscia, Di Gaudio si trasforma nella ripresa. Marconi gioca per sé… -

Cose che succedono, ma succede pure troppo spesso che l'Inter perda a differenza dellache pare voglia vincerle tutte. Di mezzo i nostri top e flop, con ironia e irriverenza ma senza ...Monza - Lazio:e tabellino del match dell'U - Power Stadium valevole per la ventottesima giornata del ... Sarri lo toglie solo per non rischiare un giallo che gli avrebbe fatto saltare la(...Juventus - Verona 1 - 0, le: Kean determinante, Locatelli energico. Danilo, che leadership A tutto questo va ovviamente aggiunto e ricordato che se il 19 aprile il collegio di garanzia ...

Juventus-Verona 1-0, le pagelle Sky Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2022/23: pagelle Juve-Inter Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Inter, valido per la ...Il Derby d’Italia potrebbe essere l’occasione giusta: all’Allianz Stadium, infatti, va in scena la semifinale di andata della Coppa Italia, contro una Juventus in ottima forma.