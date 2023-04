Pagelle Juve-Inter | Cuadrado illude | Lukaku rimanda tutto al ritorno VOTI

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 aprile 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023.ntus: Perin 6; Gatti 6, Bremer 5, Danilo 6.5;6.5, Fagioli 6 (65? Miretti 6), Locatelli 5.5, Rabiot 6, Kostic 5; Di Maria 5 (65? Chiesa 5.5); Vlahovic 5 (73? Milik 5.5). All. Allegri 6: Handanovic 6; D’Ambrosio 6 (81? Dumfries SV), Acerbi 6, Bastoni 6.5; Darmian 5.5, Barella 5.5, Brozovic 5.5 (81? Asllani SV), Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (68? Gosens 5.5); Dzeko 5.5 (68?6.5), Lautaro 5.5 (86? Correa SV). All. Inzaghi ...