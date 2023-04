Paganin: «Inzaghi si giustifica. Inter in finale di Champions League» (Di martedì 4 aprile 2023) Antonio Paganin ha espresso il suo parere con TMW Radio su Simone Inzaghi, la partita dell’Inter contro la Fiorentina e ciò che può ancora accadere nella stagione nerazzurra. Inzaghi – Paganin ha individuato qualche problema in Inzaghi: «Un allenatore non lo giudico da quanto urla, ma da come gestisce lo spogliatoio. La comunicazione oggi è importante, i giocatori percepiscono il messaggio e ricordare i trofei vinti non è un buon segnale. Sembra che Inzaghi voglia giustificare il periodo no, un allenatore nel momento di difficoltà mi aspetto che si assuma le responsabilità. C’è bisogno di attributi per proteggere i propri giocatori e continuare a lottare per gli obiettivi. Sbandierare la bravura è qualcosa da ragazzini, poi non ricavi niente e subisci ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Antonioha espresso il suo parere con TMW Radio su Simone, la partita dell’contro la Fiorentina e ciò che può ancora accadere nella stagione nerazzurra.ha individuato qualche problema in: «Un allenatore non lo giudico da quanto urla, ma da come gestisce lo spogliatoio. La comunicazione oggi è importante, i giocatori percepiscono il messaggio e ricordare i trofei vinti non è un buon segnale. Sembra chevogliare il periodo no, un allenatore nel momento di difficoltà mi aspetto che si assuma le responsabilità. C’è bisogno di attributi per proteggere i propri giocatori e continuare a lottare per gli obiettivi. Sbandierare la bravura è qualcosa da ragazzini, poi non ricavi niente e subisci ...

