Pagani | Brunella muore a 38 anni | “Addio a una madre esemplare”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 4 aprile 2023) E’ una giornata di lutto per la comunità di, in provincia di Salerno:Lippi, 38, è venuta a mancare. A quanto pare lottava contro un brutto male che non le ha lasciato scampo. Le circostanze del decesso non sono note. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.