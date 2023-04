Paesi Bassi | treno deraglia | un morto e almeno trenta persone ferite

(Di martedì 4 aprile 2023) Gravissimo incidente neioccidentali dove unche trasportava circa 50ha colpito attrezzature da costruzione vicino al villaggio di Voorschoten. Il fatto è avvenuto intorno alle 3,25 ora locale. «Una persona è morta e30 sono rimaste. Undicisono state ospitate nelle case dei residenti locali, mentre i feriti gravi sono stati portati in ospedale», hanno dichiarato i servizi di emergenza di Hollands Midden sottolineando che i feriti gravi sono 19. Alcuni di loro sono stati curati sul posto e altri sono stati portati in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l’incidente potrebbe essere stato causato da attrezzature da manutenzione ferroviaria abbandonate sui binari. A seguito dell’incidente, la parte anteriore del ...

Sul posto, che si trova nell'area sud dei Paesi Bassi, sono al lavoro i soccorritori. Secondo quanto riferito dal sindaco di Voorschoten, ci sarebbe una persona ...

(ANSA) - L'AIA, 04 APR - Una persona è morta in seguito al deragliamento di un treno passeggeri questa mattina nei Paesi Bassi: i feriti sono circa 30, molti dei quali sono in gravi condizioni.