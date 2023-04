Padova: in crisi di astinenza va a chiedere droga in caserma ai carabinieri. Denunciato (Di martedì 4 aprile 2023) L’altra sera, a Padova, un giovane in crisi di astinenza si è presentato in caserma chiedendo aiuto ai carabinieri, ma questi – rifiutandosi di fornirgli una dose come chiedeva – lo hanno Denunciato. La vicenda ha avuto luogo lo scorso 2 aprile. Un 20enne Padovano, ma originario della Moldavia, è entrato all’interno della caserma di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 aprile 2023) L’altra sera, a, un giovane indisi è presentato inchiedendo aiuto ai, ma questi – rifiutandosi di fornirgli una dose come chiedeva – lo hanno. La vicenda ha avuto luogo lo scorso 2 aprile. Un 20enneno, ma originario della Moldavia, è entrato all’interno delladi L'articolo

