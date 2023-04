Padel | nasce l' Europeo Senior | appuntamento in Spagna dal 12 al 17 giugno

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Ilè uno sport che non ha età. Ed è per celebrare chi ha fatto la storia di questo sport, contribuendo negli anni all'espansione della disciplina, che la Federazione Internazionaleha deciso di istituire un Campionatoalla Ciudad Deportiva Camilo Cano di La Nucia, splendido complesso sportivo situato nella provincia di Alicante, nella Comunidad Valenciana. Saranno proprio la Federazione spagnola die Federazione regionale locale a organizzare, dal 12 al 17, il primo campionatodella FIP. Nel tabellone, sia maschile che femminile, si affronteranno 16 nazionali al meglio delle tre partite, che vedranno in campo rispettivamente giocatori e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Padel, nasce il Campionato Europeo Senior - 8e30it : Nasce il primo campo di padel di Spezzano - CosenzaChannel : Spezzano Albanese, lavori in corso agli impianti sportivi: nasce il primo campo di padel - DirdiCronaca : RT @EmArm78: #EsaroCronaca Restyling degli impianti sportivi, nasce il campo di padel a Spezzano - EmArm78 : #EsaroCronaca Restyling degli impianti sportivi, nasce il campo di padel a Spezzano -

... presidente della Federazione spagnola di- . Il nostro sport, in continua crescita ed espansione, ci permette di giocare e competere da età molto precoci a età avanzate, e questo è uno dei ...... continuava a percepire la pensione della madre defunta Cronaca 4 Apr 2023in Puglia l'... escursioni e visite guidate Attualità 4 Apr 2023 Green Park, il tempio dela Bari: il 5 aprile l'...... continuava a percepire la pensione della madre defunta Cronaca 4 Apr 2023in Puglia l'... escursioni e visite guidate Attualità 4 Apr 2023 Green Park, il tempio dela Bari: il 5 aprile l'...

Padel: nasce l'Europeo Senior, appuntamento in Spagna dal 12 al ... Il Tirreno

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Il padel è uno sport che non ha età. Ed è per celebrare chi ha fatto la storia di questo sport, contribuendo negli anni all’espansione della disciplina, che la Federazione ...Il padel è uno sport che non ha età ed è per celebrare chi ha fatto la storia di questo sport, contribuendo negli anni all’espansione della disciplina, che la Federazione Internazionale Padel ha ...