Pa | bozza | circa 3mila assunzioni

(Adnkronos) – La bozza del decreto della Pubblica Amministrazione prevede circa 3mila assunzioni. Nello specifico sono previste 301 assunzioni al ministero dell'Interno, 11 al ministero della Cultura, 20 al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 210 al ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, 103 al ministero dell'Agricoltura, 4 al ministero dell'Ambiente, 2 al ministero per le imprese e made in Italy, 141 al ministero del Turismo, 49 al ministero della Salute. Quindici assunzioni all'Anvur, 102 all'Avvocatura dello Stato, 72 all'Agenas, 112 alla presidenza del Consiglio. Tra il 2023 e il 2028 sono previste anche 915 assunzioni nelle forze dell'ordine. CLIMA – "Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ...

