Osimhen | esami nei prossimi giorni per capire quando torna

(Di martedì 4 aprile 2023)neiper valutare la lesione distrattiva all’adduttore sinistro, emersa venerdì scorso Ierisi è sottoposto solo alla fisioterapia, perché in questo tipo di infortuni il riposo diventa un rimedio efficace. A dare la notizia sull’attaccante del Napoli, la Gazzetta dello Sport dove si legge: “Solo neisarà sottoposto a nuoviper valutare la lesione distrattiva all’adduttore sinistro, emersa venerdì scorso, al ritorno dalla trasferta africana. Non c’è fretta perché si vuol essere sicuri della guarigione del problema muscolare e non è certo Lecce l’obiettivo”. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Come sta Osimhen È questa la domanda più gettonata delle ultime ... Solo nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi esami per valutare la lesione distrattiva all'adduttore sinistro, emersa venerdì ...