Osimhen è unico. E senza di lui il Napoli di Spalletti non gira... (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la qualificazione ai quarti di Champions, l'Inter si è dissolta. Con la 28esima giornata di campionato si è concretizzata la sua decima sconfitta: 0-1 a S.Siro con la Fiorentina. In precedenza aveva perso in casa con la Juve (0-1) e, prima ancora, al Picco con lo Spezia (2-1), collezionando zero punti nelle ultime tre partite. Troppe le sconfitte dei nerazzurri per assolvere mister Inzaghi. Anche se, contro la Fiorentina, la squadra non meritava di perdere perché tante sono state le occasioni sprecate, soprattutto da Lukaku (spesso a tu per tu con Terracciano), a cui si è aggiunto anche il palo di Barella a portiere battuto. Ad onor del vero va detto però che l'Inter non si sarebbe meritata di vincere perché i viola l'avevano affrontata senza paura, pressando alti, e avevano avuto sempre buon gioco contro l'inedito duo di attacco interista Lukaku-Correa.

