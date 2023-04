Orrore nella sala colloqui di Rebibbia: così ha stuprato la sua legale (Di martedì 4 aprile 2023) L'avvocatessa era andata in carcere per parlare della strategia difensiva col suo assitito. L'uomo ha tentato di abusarne e ieri è stato condannato per violenza sessuale Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) L'avvocatessa era andata in carcere per parlare della strategia difensiva col suo assitito. L'uomo ha tentato di abusarne e ieri è stato condannato per violenza sessuale

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leopadanofe : RT @MARIACL55153721: COSA VI FA' PIÙ ORRORE NELLA FUTURA ALIMENTAZIONE? - LuisaRagni : RT @repubblica: Carne avariata alle bambine e sputi alla moglie: dipendente del ministero a processo. Orrore nella Roma bene [di Giuseppe… - GleekyGeeky : RT @GleekyGeeky: 'Avete fatto voi questo orrore, maestro?' chiese un ufficiale nazista. 'No, l'avete fatto voi.' rispose Pablo Picasso. So… - annamarone : RT @GleekyGeeky: 'Avete fatto voi questo orrore, maestro?' chiese un ufficiale nazista. 'No, l'avete fatto voi.' rispose Pablo Picasso. So… - KillerJoe67 : RT @GleekyGeeky: 'Avete fatto voi questo orrore, maestro?' chiese un ufficiale nazista. 'No, l'avete fatto voi.' rispose Pablo Picasso. So… -