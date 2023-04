Orrore a Cisterna | sequestrato | torturato e preso a sprangate Poi lo rinchiudono in una stanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 aprile 2023) Hanno massacrato di botte un uomo per rubargli il cellulare e il portafogli, sono arrivati al punto di strappargli un unghia della mano con un coltello. Ora, però, sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. In tre sono accusati di sequestro di persona, rapina e lesioni personali. L’aggressione per rubare un cellulare e il portafogli I tre uomini di nazionalità indiana, il 31 dicembre scorso si sono resi autori di un agguato ai danni di un connazionale che, tre giorni dopo, ha raggiunto il Comando stazione dei Carabinieri di Ciste4rna di Latina per denunciare quello che gli era successo. Il terzetto ha aggredito un uomo e gli ha sottratto il cellulare e il portafogli. A seguito della reazione della vittima lo hanno picchiato con una spranga di ferro e gli hanno anche staccato, utilizzando un ...