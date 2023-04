Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 5 Aprile 2023 | Pesci irrequieto

Leggi su zon

(Di martedì 4 aprile 2023) L’diFox per oggi,Ariete Sei un po’ agitato e devi accontentarti del solito ritmo, senza fare affidamento su colpi di fortuna. Toro Giornata importante per chiudere affari o intascare soldi. Le tue energie sono in crescita. Gemelli Si potrà verificare un avvenimento che aspetti con ansia. Venere ti spinge a rapporti più vivi. Cancro Nel lavoro non commettere passi falsi dovuti all’impulsività. In amore la situazione può rigenerarsi. Leone Prosegue il periodo di verifiche. Ti consiglio relax per cercare di ragionare su quello che devi fare. Vergine In amore cerca di essere più disponibile. Fai un giusto uso della tua capacità intellettuale. Bilancia È opportuno fare un approfondito esame di coscienza. Le emozioni oggi contano ...