Orietta Berti ritorna in Rai: dove la vedremo (Di martedì 4 aprile 2023) News Tv. Orietta Berti Rai. Dopo l’esperienza come opinionista al “GF VIP” 7, Orietta Berti sembra pronta al ritorno nella rete pubblica. Nonostante, come riporta il giornalista Davide Maggio, pare che il suo contratto con Mediaset abbia durata biennale, la cantante presto farà ritorno in Rai e dovrebbe avere anche un ruolo importante in un programma di punta. (Continua…) Leggi anche: Orietta Berti, l’annuncio a sorpresa a “Verissimo”: fan felicissimi Leggi anche: Orietta Berti, clamorosa confessione: è successo durante una tournée Orietta Berti ritorna in Rai Dopo una breve esperienza a Mediaset, nelle vesti di opinionista del “GF VIP” 7, Orietta Berti ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 aprile 2023) News Tv.Rai. Dopo l’esperienza come opinionista al “GF VIP” 7,sembra pronta al ritorno nella rete pubblica. Nonostante, come riporta il giornalista Davide Maggio, pare che il suo contratto con Mediaset abbia durata biennale, la cantante presto farà ritorno in Rai e dovrebbe avere anche un ruolo importante in un programma di punta. (Continua…) Leggi anche:, l’annuncio a sorpresa a “Verissimo”: fan felicissimi Leggi anche:, clamorosa confessione: è successo durante una tournéein Rai Dopo una breve esperienza a Mediaset, nelle vesti di opinionista del “GF VIP” 7,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - TinaCurci1 : @BarbaraSacchini @tlmnss Sei una fan di Oriana?O qualcun'altro del branco? Io non sono fan di nessun perch non li c… - maya9097221011 : RT @quellicomeme71: ??Le prime parole di Nikita : 'Questa vittoria la dedico a Orietta Berti a Wilma e a Tavassi' ???????? #nikiters #gfvip - BITCHYFit : Orietta Berti lascia davvero il GF Vip? Cosa dice il contratto - NataliaServello : RT @quellicomeme71: ??Le prime parole di Nikita : 'Questa vittoria la dedico a Orietta Berti a Wilma e a Tavassi' ???????? #nikiters #gfvip -