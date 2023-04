Oriana Marzoli riceve una gomitata involontaria da Tavassi (Di martedì 4 aprile 2023) Durante l'esibizioni di Orietta Berti in giardino, Oriana Marzoli ha ricevuto un'involontaria gomitata da Edoardo Tavassi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 aprile 2023) Durante l'esibizioni di Orietta Berti in giardino,ha ricevuto un'da EdoardoL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Gf Vip, Oriana Marzoli merita la vittoria? Liti, amori e strategie: il percorso dell'influencer venezuelana nella c… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - chico_marzoli : RT @edosenzaemoji: solo per questo momento dovreste votare oriana - Cicciop78750051 : @GrandeFratello IL PROSSIMO ANNO OPINIONISTE GIULIA SALEMI E ORIANA MARZOLI - supremanes : IL FOTTUTO BALLETTO DE LAS DIVINAS IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 UNA CONCORRENTE COME ORIANA MARZOLI NON CI SARÀ MAI… -